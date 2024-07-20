Москвичку задержали на выходе из электрички за тату с нацистской символикой

В Москве одна из пассажирок электрички заметила женщину с татуировкой бабочки, на крыльях которой изображены нацистские символы, и сообщила правоохранителям. 56-летнюю нарушительницу задержали, сообщает SHOT .

Известно, что на теле москвички изображен не один запрещенный символ. Кроме бабочки с нацистской символикой, у нее на спине набит герб Украины, а на предплечье — флаг этой же страны. При этом женщина не пыталась скрыть символы одеждой, а наоборот, демонстрировала их неограниченному кругу лиц.

Стражи порядка задержали женщину. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье о пропаганде нацистской атрибутики. Если ее вину докажут, горожанка может получить тюремный срок до 4 лет лишения свободы, так как ее за аналогичное преступление привлекают к ответственности не в первый раз.

Ранее эта же женщина появлялась в общественном месте с символикой «Азова»*. Тогда на нее жаловались пассажиры автобуса.

*Организация признана террористической и запрещена в РФ.