Москвичку с сыном застали в выгульнике для собак во время разбрызгивания яда

В Москве женщина с сыном разбрызгивали яд на площадке для выгула собак

Местные жители заметили двух человек, которые разбрызгивали неизвестное вещество на площадке для выгула собак рядом с домом № 26 на Кутузовском проспекте в столице. Люди подумали, что это яд, поэтому обратились в полицию, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

В темное время суток неизвестные вошли на собачью площадку без животных. В руках мужчины был пульверизатор, он разбрызгивал вещество. Соседка узнала женщину с сыном, которые раньше угрожали владельцам собак.

Она вызвала полицию. Тогда пара попыталась скрыться, но сотрудникам правоохранительных органов удалось их задержать. По дороге они объяснили злой умысел тем, что «свора шавок лает и не дает им спать».

По словам соседки, сотрудники МВД России по району Дорогомилово не стали привлекать злоумышленников к ответственности. Они объяснили свое решение отсутствием жертв.

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