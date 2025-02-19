Москвичку отправили в СИЗО за вымогательство после секса с новым знакомым

Москвичка, которая вымогала у мужчины 5 млн рублей после секса с ним, была заключена под стражу по решению суда, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы .

Следователи ходатайствовали об аресте Дарьи Пушняковой. Суд удовлетворил прошение и отправил девушку в СИЗО на два месяца.

Она обвиняется в совершении преступления п «б» .ч 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство»).

Ранее стало известно, что Дарья по согласию нового знакомого сняла на видео ночь любви с ним. Затем она стала шантажировать партнера, что выложит ролик в Сеть, если тот не отправит ей 5,2 млн рублей. Мужчина обратился в полицию.