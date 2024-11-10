Москвичка вышла из квартиры через окно и сломала позвоночник

35-летняя москвичка отдыхала в компании мужчины в его квартире на Онежской улице. В какой-то момент она решила сбежать от партнера, но в качестве выхода выбрала не дверь, а окно, сообщает SHOT .

Романтический вечер проходил спокойно до тех пор, пока между парой не возникла ссора. Женщине надоело скандалить, она решила удалиться, но оригинальным способом — через окно.

Дама перелезла через пандус и попыталась аккуратно спуститься со второго этажа, но потерпела неудачу и упала. Женщину госпитализировали в Боткинскую больницу с переломом позвоночника.

Ранее в Подольске мужчина во время ссоры вытолкнул знакомого из окна квартиры, расположенной на девятом этаже. Преступником оказался житель Астраханской области 1987 г. р. Ранее он был несколько раз судим.