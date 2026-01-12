Москвичка самовольно въехала в жилье «обманутого» продавца и загремела в полицию

Жительница Москвы приобрела двухкомнатную квартиру в столице за 8 млн рублей. Однако после сделки продавец отказалась передавать ей ключи. Она уверяет, что попалась на удочку мошенников, сообщает SHOT .

Перед сделкой женщина заявила, что продает недвижимость, потому что переезжает к больной тете, а на вырученные от продажи деньги построит себе баню. После подписания договора женщина передумала.

Она заявила, что попалась на удочку мошенников и отказалась отдавать ключи. Однако предприимчивая покупательница не растерялась. Она вызвала мастера, взломала двери, въехала в квартиру и сменила замки.

Когда продавец не смогла попасть внутрь, то вызвала полицию. Покупательница начала скандалить. В итоге ее забрали в отделение полиции и составили на нее протокол о мелком хулиганстве. Замки в квартире снова сменили, суд продолжается.

Ранее певица Лариса Долина попала в скандал с жильем. В 2024 году она продала квартиру в столичных Хамовниках под влиянием аферистов за 112 млн рублей. Потом Хамовнический суд вернул певице право собственности.

Покупательница Полина Лурье оказалась без денег и жилья. Она подала апелляцию и дошла до Верховного суда. ВС встал на сторону Лурье. Также он оставил жилье за ней. 25 декабря Мосгорсуд поставил задачу выселить Долину.

