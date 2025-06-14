Москвичка приревновала экс-бойфрендов к маме и обвинила их в домогательствах

Московская студентка приревновала бывших возлюбленных к своей матери, обвинив молодых людей в домогательствах и угрозах. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает Mash .

18-летняя Ира (имя изменено) училась на инженера-сварщика в московском политехе. В 2024 году девушка встречалась с 20-летним Владимиром Е., а затем с 22-летним Иваном М. После расставания с Ирой парни стали друзьями и начали проявлять внимание к ее маме — 35-летней бизнесвумен Алене. Женщина является владелицей компании квестов.

В день рождения Алена получила поздравления от обоих парней, что стало последней каплей терпения Иры. Девушка обвинила Владимира в принуждении к сексу на протяжении 11 месяцев отношений, а Ивана — в угрозах.

В настоящее время в случившемся разбираются сотрудники правоохранительных органов.