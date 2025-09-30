Москвичка планировала убить бывшего зятя и его беременную жену

В Москве арестовали женщину за попытку заказать убийство экс-зятя и его супруги

Столичный суд арестовал женщину, которая пыталась заказать убийство бывшего зятя и его беременной супруги, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

Согласно версии следствия, 21 августа москвичка 1970 года рождения из личной неприязни решила убить экс-зятя и его беременную жену. Женщина искала исполнителей убийства через знакомых, один из которых передал информацию правоохранительным органам.

Двое полицейских выступили в роли киллеров. На встрече с правоохранителями женщина предложила вознаграждение в размере 400 тыс. рублей. Затем в ходе телефонных разговоров полицейские сообщали заказчице ложные сведения о подготовке к совершению заказного убийства.

Правоохранительные органы задержали женщину. В отношении заказчицы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, пп. «а», «г», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация приготовления к совершению убийства двух лиц). Фигурантке предъявили обвинение.

Столичный суд избрал обвиняемой меру пресечения в виде лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.