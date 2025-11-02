Москвичка отдала 28 млн рублей за замену ключей от домофона

Москвичке прозвонил неизвестный и сказал, что планируется замена «кодировки ключей» от домофонов в ее доме и попросил назвать код из СМС. Затем пенсионерке позвонила лжесотрудница Роскомнадзора, сообщившая о взломе ее личного кабинета на госуслугах, утечке персональных данных и оформлении доверенности на постороннее лицо.

После этого к обработке жертвы подключились «силовики». Они позвонили по видеосвязи и убедили пожилую женщину дать подписку о неразглашении, пересчитать наличность в доме, назвать им сумму, а затем передать сбережения курьеру, это нужно якобы для декларирования.

Пенсионерка упаковала свыше 256 тыс. долларов и 82 тыс. евро в пакеты. Она положила деньги в дорожную сумку и отдала подельнику злоумышленников.

Затем, получив от аферистов очередные инструкции, москвичка отправилась в банк, чтобы снять сбережения. Тогда обман раскрылся, и пострадавшая обратилась к правоохранителям.

Обвиняемый по данному делу был задержан. В момент передачи денег мужчина представился курьером налоговой службы, назвав кодовое слово. Мошенник забрал у пенсионерки деньги, сфотографировал наличные, а затем оставил их в указанном ему месте. Он сделал это за денежное вознаграждение.

С учетом позиции Перовской межрайонной прокуратуры злоумышленнику была избрана пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявили обвинение по статье 159 УК РФ (мошенничество), его привлечение к уголовной ответственности находится на контроле в прокуратуре.

