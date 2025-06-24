Москвича обманули на 16 млн рублей при попытке нелегально купить валюту

27-летнего жителя Москвы обманули на 16 млн рублей при попытке нелегально приобрести иностранную валюту. Он хотел купить ее у знакомого, сообщает РЕН ТВ .

«Сделка» прошла в офисе на Пресненской набережной. После того, как средства были проверены, обменщики забрали с собой настоящие деньги. Вместо них оставили муляжи.

В соответствии с законодательством РФ, покупать и продавать иностранную валюту можно исключительно в банках или госкорпорации развития «ВЭБ.РФ».

Ранее мошенники лишили пенсионерку из Москвы квартиры. Также они развели ее на 11 млн рублей.