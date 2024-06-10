Москвич зарезал катаной нового возлюбленного бывшей жены

сегодня в 10:45

Столичный житель заколол катаной в сердце нового молодого человека своей бывшей супруги. Мужчина не смог смириться с разводом, сообщает SHOT.

Наталья и Юрий развелись, после чего женщина нашла себе нового партнера и переехала к нему в Мытищи.

Бывший муж не смог этого пережить, схватил нож-катану и ночью подкараулил 39-летнего соперника у дома в проезде Шокальского.

Пострадавший попал в больницу с ранением в области сердца, однако врачи не смогли ему помочь.

Подозреваемого удалось задержать. Он признался, что поводом к убийству стала ревность.