Москвич зарезал катаной нового возлюбленного бывшей жены
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Столичный житель заколол катаной в сердце нового молодого человека своей бывшей супруги. Мужчина не смог смириться с разводом, сообщает SHOT.
Наталья и Юрий развелись, после чего женщина нашла себе нового партнера и переехала к нему в Мытищи.
Бывший муж не смог этого пережить, схватил нож-катану и ночью подкараулил 39-летнего соперника у дома в проезде Шокальского.
Пострадавший попал в больницу с ранением в области сердца, однако врачи не смогли ему помочь.
Подозреваемого удалось задержать. Он признался, что поводом к убийству стала ревность.