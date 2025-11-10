Москвич вскрыл в офисе сейф начальника и похитил оттуда 135 млн рублей

Московские правоохранители задержали 52-летнего мужчину, который обокрал начальника, вскрыв его сейф. Всего он похитил 135 млн рублей, сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.

По данным следствия, фигурант работал в компании, офис которой располагается на набережной Академика Туполева. У него был свободный доступ к ключам от сейфа гендиректора фирмы, чем злоумышленник и воспользовался, реализуя свою преступную схему.

Он открыл ключом сейф начальника и похитил оттуда деньги. После этого мужчина уехал из офиса на автомобиле. В результате оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий подозреваемый был найден.

Похищенные 135 млн рублей правоохранители обнаружили в его машине. Их вернут законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража». Фигуранта заключили под стражу, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее столичная пенсионерка отдала мошенникам более 27,8 млн руб за «услуги связи». Сначала они убедили ее передать им паспортные данные, а затем заставили передать все деньги курьеру.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.