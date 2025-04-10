Москвич случайно выронил пакетик кокаина прямо перед Росгвардией

сегодня в 14:26

В Москве задержали мужчину, у которого нашли зиплок с 0,22 грамма кокаина. Молодой человек случайно выронил пакетик, когда полез рукой в карман во время досмотра, сообщает Baza .

Инцидент произошел, когда бойцы ОМОН «Авангард» остановили группу из трех нетрезвых парней. Молодых людей попросили предъявить документы, после чего начали досматривать.

У одного из парней спросили, что у него лежит в нагрудном кармане, и он полез туда рукой. Когда молодой человек достал содержимое, из кармана случайно выпал пакет с порошком.

Оказалось, что в упавшем гриппере было 0,22 гр кокаина. Молодого человека задержали.

Ранее бойцы Росгвардии помогли курьеру, который застрял на дереве в центре Москвы.