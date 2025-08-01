Москвич поругался с кассиршей из-за вреда сахара и попался с мефедроном

В Москве мужчина пришел во «ВкусВилл» и поругался с кассиршей из-за того, что в продукции магазина «много вредного сахара». Спустя несколько минут его задержали с мефедроном, утверждает «Москвач» со ссылкой на источник.

По данным Telegram-канала, москвич пришел в магазин и стал вести себя агрессивно, рассуждая о вреде сахара. Кассирша не стала терпеть его поведения и вызвала полицию.

Прибывшие в магазин правоохранители тоже заметили, что молодой человек ведет себя странно. В связи с этим силовики поинтересовались у москвича, нет ли у него с собой наркотиков. Мужчина ответил утвердительно и сказал, что у него в кармане спрятан мефедрон.

В итоге «противника сахара» арестовали. «Москвач» с аудиторией почти в 5 млн подписчиков не приводит подробной информации о предполагаемом арестанте и не уточняет, какую именно статью вменяют мужчине.