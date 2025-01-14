Москвич едва не сгорел заживо из-за китайской стельки с электроподогревом

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У москвича загорелся ботинок из-за китайской стельки с электроподогревом

Москвич получил ожог ноги, так как его ботинок внезапно загорелся из-за неисправной стельки с подогревом, изготовленной в Китае, сообщает «МК: срочные новости» .

Инцидент произошел с 44-летним жителем Ярославского шоссе. Мужчина отправился на прогулку, надев ботинки, в которых были китайские стельки с электроподогревом на аккумуляторах.

Выйдя из подъезда, москвич почувствовал сильную боль в левой ноге. После этого его ботинок загорелся.

Мужчина едва не сгорел заживо из-за того, что замкнуло стельку. В результате на его ступне образовался сильный ожог. Сейчас он лечится дома, отказавшись от госпитализации.

Ранее в инфекционной клинической больнице № 2 в Москве случился пожар. В результате погиб один человек.