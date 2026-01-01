Москва готова оказать необходимую помощь Херсонской области после атаки ВСУ

сегодня в 16:15

Мэр Москвы Сергей Собянин высказал соболезнования всем близким погибших в новогоднюю ночь в Херсонской области и пожелал им сил пережить эту трагедию.

В новогоднюю ночь более 20 мирных жителей погибли, выше 50 пострадали в результате украинских ударов по зданиям кафе и гостиницы в Херсонской области. Возбуждено уголовное дело. Глава региона Владимир Сальдо объявил 2 и 3 января днями траура.

«Москва готова оказать всю необходимую помощь», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Также он пожелали скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

