Московский зоопарк окажет помощь семье погибшего от укуса змеи сотрудника

В Московском зоопарке началась служебная проверка после того, как ядовитая африканская змея убила 35-летнего сотрудника Сергея во время кормления. В организации пообещали оказать всю необходимую помощь семье погибшего мужчины, сообщает «Подъем» .

Нештатная ситуация произошла во время процедуры кормления змей в Московском зоопарке 10 апреля. Когда мужчина кормил пресмыкающихся, одна из змей укусила его за палец. Коллеги пострадавшего вызвали сразу три бригады скорой помощи, но медики оказались бессильны.

В настоящее время в Московском зоопарке организована служебная проверка, выясняются все обстоятельства случившегося. Семье погибшего сотрудника обещали оказать помощь.

Предварительно известно, что после укуса ядовитой змеи у мужчины началась сильная аллергическая реакция. Он скончался в течение пяти минут от анафилактического шока.

В феврале 2025 года в Московский зоопарк из ЮАР привезли 38 ядовитых змей, в том числе черную и зеленую мамбу, щитковую кобру и кораллового аспида.