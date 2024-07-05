Московский военком Тригилев взят под стражу
Суд отправил под стражу военкома Преображенского района столицы
Замоскворецкий районный суд отправил под стражу военкома Преображенского района Москвы Сергея Тригилева по обвинению во взяточничестве, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.
«Тригилева Сергея Анатольевича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. „а, в“ ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки, группой лиц по предварительного сговору)», — говорится в решении суда.
Мера пресечения будет действовать два месяца.
Тригилев возглавлял военн.