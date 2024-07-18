Московский суд приговорил к 13 годам колонии экс-десантника ВС США за наркотики

Гражданина США Лика Майкла Трэвиса Хамовнический райсуд Москвы приговорил к 13 годам колонии за сбыт наркотиков в крупном размере, сообщает пресс-служба суда.

Отбывать срок Трэвис будет в исправительной колонии строгого режима.

Другой фигурант данного дела — Вероника Грабанчук. Ее суд также признал виновной в совершении преступлений. Ее приговорили к восьми годам в исправительной колонии общего режима.

СМИ пишут, что Лик с 2010 года жил в РФ, сотрудничал с двумя рок-группами и преподавал английский язык. В молодости в составе десантных войск США воевал в Ираке.