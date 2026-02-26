Московский менеджер избил начальника лопатой из-за дополнительной работы
Московскому менеджеру не понравилось, что его весь месяц нагружали дополнительной работой, и он избил начальника лопатой, сообщает Mash.
Инцидент произошел в строительной фирме, где гендиректор весь месяц нагружал менеджера дополнительной работой. Также он систематически буллил его.
В итоге сотрудник не выдержал такой физической и психологической нагрузки. Он схватил лопату и избил начальника.
Другие подробности инцидента не раскрываются. О состоянии пострадавшего информации на данный момент нет.
