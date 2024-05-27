Московский гей бесследно исчез во время отдыха в Дагестане

Представитель гей-сообщества из Москвы по имени Матвей пропал в Дагестане. Местный религиозный активист после этого получил доступ к телефону пропавшего и заявил о проведенной спецоперации «по ликвидации гей-притонов» на Кавказе, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

По словам знакомых пропавшего, Матвей вел закрытый Telegram-канал «для своих», в котором несколько дней назад сообщил о туристической поездке в Республику Дагестан. Прибыв на место, он записал короткое видео и заявил, что с ним все в порядке, а затем перестал выходить на связь.

Спустя некоторое время дагестанский религиозный активист «Гаджимурад Шамилович», который называет себя популяризатором морально-нравственных ценностей, рассказал своим подписчикам в соцсетях о представителях ЛГБТ*, якобы «приезжающий в регион для съемок порно».

Также дагестанец сообщил о проведенном «рейде по ликвидации гей-притона». После этого блогер получил доступ к телефону Матвея и начал угрожать его знакомым. Также он опубликовал видео, на котором копирует фото и видео со смартфона пропавшего.

Знакомые Матвея рассказали, что дагестанский блогер угрожает им с аккаунта товарища в Telegram. При этом о местонахождении Матвея в настоящее время информации нет.

Ранее дагестанцы заставили блогера из Казани извиняться за ролики о сексе в исламе. В своих соцсетях Рустам Сарычев занимается сексуальным просвещением мусульман с использованием откровенных формулировок.

*международное движение признано экстремистским в РФ.