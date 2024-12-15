Московские спасатели эвакуировали 8 человек из горящего дома в Хамовниках

В Москве 15 декабря на пульт диспетчера МЧС поступил сигнал о пожаре в трехкомнатной квартире в районе Хамовники, спасатели прибыли по указанному адресу и эвакуировали 8 человек, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.

Известно, что горела квартира на первом этаже по улице Тимура Фрунзе, 18. Сотрудники МЧС быстро локализовали пламя и эвакуировали людей.

В общей сложности на свежий воздух вывели восемь человек, трое из них — дети. Информации о пострадавших не поступало, работы на месте происшествия продолжаются.

Дептранс Москвы предупредил автомобилистов, что перекрыто движение по улице Тимура Фрунзе в районе дома № 16. Проезжую часть откроют, когда экстренные службы закончат работу. Москвичам и гостям столицы рекомендуют учитывать информацию при выборе маршрутов для передвижений.