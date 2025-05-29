Московская школьница покурила чужую самокрутку на свидании и попала в больницу

Mash: в Москве школьница покурила самокрутку на свидании и попала в больницу

В Москве 17-летняя девушка попала в больницу после свидания с парнем, которого видела во второй раз в жизни. Во время встречи ухажер уговорил ее покурить самокрутку — после нескольких вдохов москвичке стало плохо, но парень едва ли не физически ее удерживал и не давал уйти, сообщает Mash .

Девушка познакомилась с парнем в Сети. Первое свидание прошло удачно, однако на второй встрече несовершеннолетней пришлось спасаться бегством.

Оказалось, что во время последнего свидания ухажер уговорил подругу покурить сигарету, которую он сам скрутил. Девушка сделала несколько затяжек, после чего у нее потемнело в глазах, закружилась голова и начали подкашиваться ноги. Школьница стала кричать, но парень уговаривал ее остаться и уверял, что с ней все будет хорошо.

В итоге юная москвичка убежала от своего ухажера. Ее заметили прохожие, которые вызвали скорую помощь.

Уже в больнице врачи выяснили, что девушка подверглась токсическому воздействию неизвестного вещества. Сейчас состояние школьницы пришло в норму.

Теперь полицейские ищут парня, который дал девушке сигарету.