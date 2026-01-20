Московская кошка проглотила скорпиона, но есть нюанс

Кошка в Москве съела игрушечного скорпиона и попала на операционный стол

Проживающая в столичной семье кошка Белла развлекалась с игрушкой-скорпионом, а затем проглотила ее. Животное пришлось оперировать, сообщается в Telegram-канале сети государственных ветклиник Москвы ГБУ «Мосветобъединение».

Спустя сутки после пропажи игрушки части от пластикового скорпиона начали выходить из кошки естественным путем, однако один фрагмент все-таки застрял внутри животного. Через несколько дней питомице резко поплохело, хозяева срочно повезли ее к ветеринарам.

В ветклинике Вешняки спасать кошку принялась вся дежурная бригада: гастроэнтеролог, фельдшер и специалист УЗИ. Последняя и рассмотрела в брюшной полости остатки скорпиона, подтвердив подозрение на инородное тело.

Беллу в срочном порядке прооперировали: хирург извлек кусок пластмассового насекомого. Сейчас питомица восстанавливается дома, строго соблюдая назначения ветеринаров.

