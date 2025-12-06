Мошенники выманили у пенсионера более 48 млн руб угрозами об уголовном деле

Более 48 миллионов рублей мошенники выманили у пожилого москвича, прибегнув к угрозам уголовного преследования. Сначала аферисты представились 70-летнему мужчине работниками соцслужбы, затем — сотрудниками правоохранительных органов, сообщили в столичной прокуратуре.

Предварительно установлено, что лже-сотрудник правоохранительных органов убедил пенсионера, что проводится расследование уголовного дела, и, не давая жертве времени на раздумья, завалил его сообщениями с поддельными процессуальными документами. Постоянно оказывая психологическое давление, злоумышленники заставили мужчину поверить в то, что разбирательство ведется с «подозреваемыми» в секретном онлайн-чате.

Дезориентированный пенсионер беспрекословно следовал указаниям звонивших, согласился подписать фиктивное «обязательство о неразглашении» и обзавелся «конспиративным» телефоном для поддержания связи с «оперативниками».

Мошенники сумели убедить жертву в необходимости проведения «специальной операции по замене банковского счета» для сохранения его накоплений. В течение месяца пожилой человек снимал деньги со своих счетов и счетов жены, а также отдал все имеющиеся дома сбережения «агентам», которые называли кодовые слова и предоставляли поддельные квитанции о приеме денежных средств. Общая сумма ущерба составила более 48,7 млн рублей.

В настоящее время установление личностей преступников находится на контроле в Тушинской межрайонной прокуратуре.

Прокуратура Москвы напоминает гражданам, что ни в коем случае нельзя выполнять инструкции неизвестных лиц, звонящих по телефону, независимо от того, кем они представляются.

Настоящие следственные действия и оперативные мероприятия никогда не проводятся по телефону. Сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не просят граждан снимать деньги, переводить их на другие счета, не отправляют курьеров и не передают банковские бумаги через посредников.

Подобные действия совершают только мошенники, с ними разговор следует прекращать сразу, не слушая приводимые аргументы.

