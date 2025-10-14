Мошенники собирают контент россиянок в интернете, чтобы обманывать мужчин

Аферисты собирают фотографии, видео и «кружки» из личных Telegram-каналов девушек для обмана мужчин с использованием разных схем. К ним в базу попадают даже несовершеннолетние, сообщают « Осторожно, новости ».

Мошенники охотятся за личными каналами россиянок, где состоят даже несколько десятков человек. Оттуда они скачивают фото, видео и «кружки». Затем файлы добавляют в особые каналы (базы). Туда публикуют разные снимки девушек — от домашних селфи до фото из больницы или из самолета.

Для разных методов обмана созданы инструкции. В них объясняют, как функционирует схема. Так, аферисты применяют фейковый аналог Onlyfans. С помощью него они перехватывают смс-сообщения для взлома банковских приложений.

Аферисты применяют и иные схемы обмана. Так, «девушка» может попросить у жертвы вызвать такси конкретного перевозчика. Также она может предложить посмотреть фильм на определенном сайте в интернете или взять в аренду дом за границей.

