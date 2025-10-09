Мошенники развели 19-летнюю девушку в Подольске и чуть не украли 62 млн рублей

Мошенники чуть не украли 62 млн рублей, обманув девушку в Подольске

Аферисты несколько раз позвонили 19-летней жительнице Подольска, представляясь сотрудниками Минцифры и ФСБ. Они рассказали о якобы взломе ее личного кабинета на «Госуслугах» и чуть не похитили у нее 62 млн рублей, сообщает «МВД медиа» .

Мошенники пугали жертву тем, что на нее оформили доверенность на проведение банковских операций в пользу лица, связанного с террористической деятельностью.

Девушку предупредили, что избежать наказания и обыска в квартире можно только «задекларировав» семейные сбережения. У нее потребовали передать все наличные «сотруднику безопасности».

По указаниям мошенников жительница Подольска собрала около 16,5 млн рублей, свыше 38 тыс. евро и более 500 тыс. долларов США. Эти деньги девушка упаковала в чемодан и отдала прибывшему на встречу мужчине. Но передать средства сообщникам курьер не успел, его задержали. Полицейские изъяли наличку и вернули ее законным владельцам.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Задержанный арестован.

