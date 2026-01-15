Мошенники под чужими личностями разводят туристов из РФ, летящих за границу

Мошенники начали применять новую схему развода. Они используют краденые личности, чтобы обмануть туристов, которые бронируют жилье за границей, сообщает Baza .

Одна из потерпевших рассказала, как попалась на удочку аферистов. Анастасия собиралась самостоятельно отправиться на Пхукет. Жилье туристка бронировала через менеджер в Telegram-канале, которая представилась как Дарья Ловчева.

Девушка оказалась отзывчивой, предложила несколько вариантов и активно продвигала свой канал. Она даже показала положительные отзывы о своей работе, потому Анастасия не заподозрила подвоха.

Туристка отправила менеджеру паспортные данные и внесла предоплату в 30%. Затем Дарья потребовала еще 50%, после чего клиентка заподозрила, что ее обманывают. Она попросила вернуть деньги, но менеджер перестала выходить на связь.

Позже выяснилось, что настоящая Дарья Ловчева тоже стала жертвой мошенников, которые украли ее личность и теперь под ее именем обманывают россиян. Анастасия боится, что ее паспортные данные тоже могли украсть.

Такие случаи массовые. Туристы жалуются, что к ним применялась эта же схема при бронировании жилья во Вьетнаме, Франции, Италии и Индонезии.

