Мошенники обменяли москвичке почти 30 млн рублей на билеты из банка приколов

Телефонные мошенники обменяли 75-летней столичной пенсионерке около 30 млн рублей на билеты из банка приколов. Обман вскрылся лишь в банке, сообщает 112 .

Пожилой москвичке пришло сообщение якобы из поликлиники, в котором ее просили подтвердить прикрепление и ввести код из СМС. Женщина не заподозрила обмана и запустила классическую схему. Затем она вошла в личный кабинет на «Госуслугах», получила срочный звонок из банка и общалась с лже-правоохранителем.

Пенсионерку убедили, что от ее имени оформили доверенность, а деньги находятся в опасности, поэтому их необходимо проверить.

Испуганная женщина забрала свои сбережения из банковской ячейки и передала курьеру. Спустя некоторое время мошенники вернули ей «проверенные» деньги: курьер доставил пачки, которые пенсионерка вернула обратно в ячейку. Обман раскрылся, когда женщина рассказала о случившемся мужу. В банке супруги обнаружили вместо денег сувенирные купюры. Ущерб составил 29,9 млн рублей.

Правоохранительные органы установили личность курьера, которым оказался житель Московской области. Мужчина также оказался жертвой мошенников, думая, что помогает силовикам.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.