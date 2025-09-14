Мошенники обманули пасынка певца Олега Газманова

Злоумышленника задержали. Было возбуждено дело о «Мошенничестве в особо крупном размере» еще в июле. По этому делу задержан основатель детского парка «Кидзания Москва» Геворк Саркисян. Его арестовали, но адвокаты ходатайствовали о переводе под домашний арест. Суд принял апелляцию, и она вступила в силу.

Пасынок Газманова лично знал Саркисяна. Несколько лет назад молодой человек вместе с партнерами запустил свой проект — приложение для дальнобойщиков.

ИТ-стартап вскоре принес миллионную прибыль. В него основательно вложился Саркисян, с котором разработчик познакомился случайно в 2015 году в Лондоне на благотворительном аукционе. Как раз тогда бизнесмен приступил к развитию проекта «Кидзания», а еще изучал онлайн-платформы.

Они обменялись контактами и позднее увиделись в Москве. Также пасынок Газманова недолго стажировался в компании дизайна Саркисяна. Уже после этого они запустили приложение вместе с еще одним предпринимателем.