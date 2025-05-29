Мошенники обманули 91-летнего блокадника Ленинграда на 43 млн рублей

19 мая жене пенсионера позвонили якобы из «Госуслуг» и рассказали, что у ее супруга заканчивается договор на обслуживание, который необходимо продлить, продиктовав код из СМС. Блокадник назвал код жене, а через 2 дня неизвестный позвонил пенсионеру и представился сотрудником «департамента службы безопасности». Аферист сказал, что счета женщины были взломаны, а все средства отправили на Украину.

При этом злоумышленник отметил, что «силовики» смогли задержать перевод, поэтому спасли его супругу. Они также попросили пенсионера снять на видео все деньги и ценности, которые есть в его квартире, чтобы правоохранители не проводили обыск, спросили, есть ли накопления в банках.

Пожилой блокадник простодушно рассказал, что дома есть 246 тыс. долларов и 230 тыс. евро, накопленные в течение 20 лет за свои патенты.

Узнав о крупной сумме, мошенники убедили пенсионера, что деньги необходимо задекларировать, а иначе их могут изъять во время обыска. Несколько дней обманутый мужчина встречался с курьером: по кодовым словам («Яна» и «вода») он отдал все наличные из дома, а потом еще снял деньги с банковских счетов.

27 мая пенсионер был дома и ждал, когда ему вернут деньги. В это время по телевизору показывали репортаж про мошенников, где представили схему с кодом и отправкой денег на Украину. Блокадник сразу все понял и отправился в полицию.

В итоге злоумышленники смогли забрать у пожилого человека 43 млн рублей. По данному факту возбуждено дело о мошенничестве.