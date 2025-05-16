Мошенники начали массово обманывать клиентов автосервисов в Москве

Мошенники придумали способ обмана клиентов авторемонтных салонов. Они звонят, представляются механиками и сотрудниками мастерских, выманивая у водителей крупные суммы, сообщает Mash .

Преступники звонят в автосалоны от лица клиентов, узнают марку авто и статус работ, а потом связываются с владельцами машин. Так попался на уловку обладатель автомобиля KIA.

Мужчине позвонили якобы из салона и заявили, что ремонт окончен. Однако из-за высокой нагрузки нужно срочно доплатить 100 тысяч рублей. Автовладелец перевел деньги, а потом, связавшись с мастерской, понял, что его обманули.

По словам сотрудников салонов, таких звонков поступает масса, поэтому клиентам стоит быть аккуратнее. Сейчас мошенников ищет полиция.

Есть и другие виды мошенничества в столице. Что такое «шашлычная мафия», чем она опасна и как с ней бороться, читайте в материале РИАМО.