Мошенники массово объявляют россиян должниками через «Госуслуги»

Аферисты рассылают россиянам фальшивые судебные решения о долгах на одну и ту же сумму в 203 500 рублей, письма отправляют через «Госуслуги», сообщает Baza .

В конце апреля жительнице Краснодара на «Госуслуги» пришло уведомление, что в отношении нее возбуждении исполнительное производство. такое происходит, когда приставы взыскивают долг по решению суда. Дело открыли в Ростовской области, но женщина там ни разу не была. Также она не знала «истца», которому якобы должна была 203 500 рублей. Россиянка сразу позвонила указанному в деле человеку — ей ответил мужчина, который сказал, что никаких он исков не подавал и не в курсе происходящего.

Тогда женщина обратилась в суд, который якобы вынес это решение, но и там ей сказали, что дела с указанным номером не существует. Тогда краснодарка взяла справку и отправила ее приставам вместе с жалобой. Но аферисты в ответ развернули против не поддавшейся на обман россиянки полноценную атаку. Они возбудили исполнительные производства по тому же самому подложному документу, но в самых отдаленных уголках Ростовской области. Четыре из них удалось закрыть, пятое все еще открыто.

Этот случай не единичный в стране. С конца апреля россиянам стали массово приходить аналогичные поддельные производства из удаленных друг от друга регионов. Сумма иска всегда стояла одинаковая, истцы находились за рубежом. Приставы в местных отделениях считали фальшивки от «третьих лиц» настоящими, они не проверяли их подлинность, автоматически накладывали арест на счета жертв.

Такой подход добавлял сложностей в мошеннических делах. Ведь когда жертвы злоумышленников обращаются к приставам, то их самих принимают за аферистов и отказываются верить, что полученное судебное решение поддельное.

Также весной на москвича и его жену с апреля свалилось 14 производств, по семь на каждого из супругов. Из-за «долгов», которые превысили 1 млн рублей, мужчине запретили выезд за границу, арестовали его машины и все счета. Чтобы снять ограничения, жителю столицы пришлось лично обратиться и собрать из каждого суда официальные справки. Только после этого и подключения отделов собственной безопасности приставов производства начали закрывать. Но на супругов в августе снова открыли три производства.

Уголовные дела по факту мошенничества уже возбуждены. В Ростове-на-Дону все эпизоды объединили в одно дело. Следователи вышли на человека из Омска, чей банковский счет указали мошенники в производствах.