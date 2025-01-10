Мошенники из Подмосковья обокрали маркетплейс на 18 млн руб

Семья мошенников из Подмосковья обманула маркетплейс на 18 млн руб., оставив миллион комментариев и незаконно получив бонусные баллы, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале .

По данным следствия, супруги воспользовались акцией, которую маркетплейс придумал для привлечения клиентов. За комментарий к покупке онлайн-ритейлер начислял бонусы, которые можно было потратить на оплату части товара в дальнейшем.

Мошенники делали заказ, через специальное ПО оставляли комментарий, а затем отменяли покупку. С помощью такой схемы они разметили около миллиона комментариев. Затем супруги создали фиктивный интернет-магазин, чтобы вывести баллы в реальные деньги.

Мошенники продавали товары сами себе по завышенной стоимости, а для оплаты использовали баллы, которые незаконно получили. Маркетплейс компенсировал оплату переводом денежной суммы, равной списанным со счета покупателя бонусам.

Предварительно, онлайн-ритейлеру был нанесен ущерб в размере 18 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело, мошенников задержали и заключили под стражу.

Ранее двое 17-летних подростков напали на сотрудника пункта выдачи заказов в Москве. Они похитили смартфон и скрылись с места преступления.