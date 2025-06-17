Мощный взрыв прозвучал в иранском Тебризе, атакован объект КСИР

сегодня в 09:11

Мощный взрыв прозвучал в иранском городе Тебриз. По предварительной информации, Израиль нанес удар по объекту корпуса стражей Исламской революции (КСИР), сообщает SHOT .

Рядом с местом детонации видны клубы дыма. Параллельно с этим появились сообщения о попытке Ирана нанести удар по Израилю. Работает воздушная тревога.

В интернете пишут о том, что снаряд прилетел в жилой дом в центре страны. Официальных данных пока нет.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал дать Ирану «последний шанс» сесть за стол переговоров на фоне эскалации конфликта с Израилем. Вашингтон потребует соблюдать принцип нулевого обогащения урана.