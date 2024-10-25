Мощный удар российской авиабомбы уничтожил пункт дислокации противника в ДНР
ВС РФ авиаударом ФАБ-3000 уничтожили украинский пункт дислокации в ДНР
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Российские военные уничтожили украинский пункт дислокации в Донецкой Народной Республике с помощью авиабомбы ФАБ-3000, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
На опубликованных кадрах видно, как бомба попадает в пункт дислокации 58-й отдельной мотопехотной бригады противника. В небо поднимаются клубы черного дыма. Сколько военнослужащих потеряли ВСУ не сообщается.
Координаты удара передала разведка. По данным военного ведомства, в результате авиаудара был уничтожен личный состав, склад боеприпасов и самоходная установка.
Над территорией трех регионов России и Азовским морем прошедшей ночью были ликвидированы малоразмерный воздушный шар и семь дронов противника. Их перехватили с помощью дежурных средств ПВО.