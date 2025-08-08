Мощный сель снес аттракцион в популярном туристическом месте в Абхазии

Популярное туристическое место в Рицинском национальном реликтовом парке Абхазии было разрушено из-за мощного горного потока. Сель снес машины, вышку и аттракцион «Тарзанка», сообщает Mash .

Абхазия находится во власти проливных дождей. Из-за этого в Бзыбском ущелье произошел сход селя. Мощный поток грязевых масс обрушился на частные постройки и автомобили.

Он также разрушил аттракцион «Тарзанка». Людей в этом районе готовят к экстренной эвакуации, есть угроза повторных обвалов. Информации о наличии пострадавших не поступало.

На месте работают спасатели. Они также посоветовали туристам, направляющимся к озеру Рица, учитывать сложившуюся обстановку и соблюдать меры безопасности. Дорога в направлении нацпарка, где находится знаменитый водоем, перекрыта. Движение остановлено.

Между тем в Сочи наблюдаются наводнения из-за ливней. Затоплены несколько районов, в некоторых местах образовались целые грязевые водопады. Движение между Дагомысом и Лазаревским парализовано, подтоплены Хоста и Лоо.