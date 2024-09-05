Мощный фонтан в несколько метров вырвался из-под асфальта в Москве

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Фонтан высотой в несколько метров бьет в столичном Лефортове из-под асфальта

Мощный фонтан высотой в несколько метров вырвался из-под асфальта на юго-востоке Москвы. Коммунальщики поспешили устранить прорыв в Лефортове, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На опубликованных кадрах видно, что струя воды достигла высоты в несколько этажей.

Фонтан бьет из-под асфальта рядом с парковкой. Вокруг образовалась огромная лужа.

На место уже прибыли коммунальщики и МЧС. Специалисты пытаются устранить аварию.