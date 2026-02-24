Фото - © ГСУ СК России по г. Москве

сегодня в 14:20

Мощность СВУ при подрыве машины ДПС в Москве составила 300 граммов тротила

Стала известна мощность самодельного взрывного устройства (СВУ), которое было использовано при подрыве машины с полицейскими в Москве, сообщает SHOT .

Мощность взрывчатки составила около 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Злоумышленника, который осуществил подрыв, могли направлять украинские спецслужбы.

В понедельник ночью к сотрудникам Госавтоинспекции УВД по СВАО, находившимся в служебном автомобиле на маршруте патрулирования, подошел неизвестный, а затем произошла детонация взрывного устройства. Один полицейский погиб, еще два пострадали.

В СК сообщили, что причиной стал подрыв. Преступник также скончался на месте происшествия.

