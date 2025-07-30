Мощное землетрясение магнитудой 7,1 произошло у берегов Камчатки

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У берегов Камчатки зафиксировано сильное землетрясение магнитудой 7,1, сообщили в филиале Геофизической службы РАН.

Эпицентр подземных толчков находился в акватории Тихого океана. Ощутимость землетрясения в отдельных районах Петропавловска-Камчатского составила 7-8 баллов, сообщили в МЧС

В связи с этим на побережье Авачинского залива была объявлена угроза цунами.

Местные власти и экстренные службы приведены в состояние повышенной готовности. Жителям прибрежных районов рекомендовано соблюдать осторожность и следовать инструкциям МЧС.