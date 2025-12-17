Морил голодом, бил лопатой: блогер издевался над своим псом на потеху публике

Блогер-живодер Олег Б. постоянно издевался над собственным питбулем для привлечения внимания людей в интернете. Он делал вид, что его собака — убийца, а после 2 лет кровавого хайпа усыпил животное, сообщает « 112 ».

В соцсетях Олег заявлял, что в поведении собаки виновата неправильная селекция, а еще действия заводчика. Плохое поведение из питбуля, по версии блогера, можно было «выбить исключительно силой». Также мужчина подробно рассказывал про свои методы дрессировки.

Например, он морил животное неделю голодом. Также бил собаку лопатой, арматурой. Еще мужчина стравливал пса с иными собаками.

Более жесткие издевательства над псом мужчина публиковал в платном vip-канале и приглашал подписчиков к нему присоединиться. Он боялся выкладывать посты на публичный ресурс, поскольку подписчики могли пожаловаться на него в полицию за жестокое обращение с животными.

В конце концов Олег усыпил собаку. Активистам, пытавшимся спасти питомца, мужчина угрожал «связями» в силовых структурах.

