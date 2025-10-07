Момент воспламенения «Москвича» Эрика Давидыча запечатлели на видео

сегодня в 18:49

Момент воспламенения машины «Москвич», принадлежавшей автоблогеру Эрику Давидычу (Китуашвили), был запечатлен камерами видеонаблюдения. Транспортное средство было затюнинговано, а его мощность повышена до 1 тыс. лошадиных сил, сообщает Baza .

Судя по видео, «Москвич» загорелся еще на МКАД, когда за рулем ехал Давидыч. Он быстро вышел из транспортного средства и смог не обжечься.

Очевидцы подчеркнули, что блогер съехал с обочины. Снизу автомобиля «что-то чиркнуло» и появился дым.

Затем пламя вылезло из-под днища. Двигатель начал гореть. После этого авто взорвалось.

