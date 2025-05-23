Момент страшной аварии в Подмосковье с детьми попал на видео
Страшная авария на трассе М-12 в Подмосковье попала на видео
Вечером 23 мая на 68-м километре трассы М-12 в Подмосковье произошла страшная авария, которая унесла жизни двух человек - ребенка и женщины, пишет SHOT.
Момент аварии попал на видео.
Согласно текущей информации, в ДТП пострадало 11 человек, из которых трое - дети. Точное количество пострадавших в настоящее время уточняется.
По факту аварии было возбуждено уголовное дело.
Проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.