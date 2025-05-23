Момент страшной аварии в Подмосковье с детьми попал на видео

Страшная авария на трассе М-12 в Подмосковье попала на видео
Происшествия

Вечером 23 мая на 68-м километре трассы М-12 в Подмосковье произошла страшная авария, которая унесла жизни двух человек - ребенка и женщины, пишет SHOT.

Момент аварии попал на видео.

Согласно текущей информации, в ДТП пострадало 11 человек, из которых трое - дети. Точное количество пострадавших в настоящее время уточняется.

По факту аварии было возбуждено уголовное дело.

Проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.