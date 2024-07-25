сегодня в 20:49

Молодой мотоциклист разбился в аварии в Москве

На северо-востоке Москвы произошло ДТП, в результате которого погиб мотоциклист, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции столицы .

По предварительным данным, инцидент произошел на проспекте Мира в районе дома 133.

23-летний мотоциклист столкнулся с автомобилем Toyota. Из-за удара он улетел на полосу встречного движения. Там на мотоциклиста наехал другой автомобиль той же марки.

Байкер скончался от полученных травм до приезда скорой помощи. Обстоятельства ДТП выясняются Госавтоинспекцией и следственно-оперативной группой.

Ранее в Турции в аварии погибла знаменитая российская байкерша Татьяна Озолина, известная как МотоТаня. Она столкнулась с турецким мотоблогером Онуром Обутом.