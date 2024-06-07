Молодой человек изнасиловал 16-летнюю девушку в туалете московского ТЦ

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СК: молодого человека обвинили в изнасиловании девушки-подростка в столичном ТЦ

21-летнего молодого человека обвиняют в изнасиловании 16-летней девушки, которое произошло в туалете торгового центра на востоке столицы, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

6 июня в торговом центре на Лухмановской улице парень напал на ранее незнакомую 16-летнюю девушку и изнасиловал ее.

Девочка-подросток рассказала о случившемся своим родителям, они тут же обратились к правоохранителям.

Злоумышленник был задержан, по факту произошедшего заведено уголовное дело. Следствие выступает с ходатайством об аресте обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера.

В рамках уголовного дела молодого человека проверят на причастность к совершению аналогичных преступлений в Москве.