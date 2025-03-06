«Мой отец поставит всех раком»: в Подмосковье военный избил одноклассника своей дочери

В Подмосковье военный избил школьника, который пошутил над его дочерью

В Московской области военнослужащий избил семиклассника, который пошутил над его дочерью. У подростка диагностировали сотрясение мозга и ушибы разных частей тела, сообщает Baza .

Инцидент произошел накануне в школе № 10 в Щелкове. На опубликованных кадрах видно, как мужчина толкает в стену школьника, называет его щенком и угрожает «оторвать ему башку».

Сергей В. пришел в учебное заведение, чтобы провести воспитательный разговор с обидчиком своей дочери Маши (имя изменено). По словам семиклассника Саши (имя изменено), мужчина нанес ему несколько ударов и порвал одежду. Остановить разгневанного военного удалось лишь одной из учительниц.

Сергей рассказал, что приехал с работы, чтобы защитить свою дочь от оскорблений, так как одноклассник «назвал его дочь проституткой». Родители отвели Сашу в больницу, где врачи обнаружили у мальчика сотрясение мозга и травмы различных частей тела.

При этом появление Сергея в учебном заведении вызвало оживленное обсуждение в родительском чате. Дети поделились с родителями информацией о том, что Оля угрожала и другим школьникам, обещая, что «ее отец придет и поставит всех раком».

Родители пострадавшего школьника намерены обратиться в правоохранительные органы. К ним собираются присоединиться и другие родители.