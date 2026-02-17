Могли отравиться газом: мертвых маму и сына нашли в нижегородской квартире

сегодня в 16:20

Тела женщины и ее 15-летнего сына обнаружили в квартире в Нижнем Новгороде

В одной из квартир в Нижнем Новгороде обнаружили тела женщины и ее 15-летнего сына. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

Тела нашли во вторник утром в квартире многоэтажки на Красноуральской улице. Предположительно, причиной смерти могло стать отравление угарным газом, так как в квартира была оборудована газовой колонкой.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, назначены соответствующие судебные экспертизы.

