Могли отравиться газом: мертвых маму и сына нашли в нижегородской квартире
Тела женщины и ее 15-летнего сына обнаружили в квартире в Нижнем Новгороде
В одной из квартир в Нижнем Новгороде обнаружили тела женщины и ее 15-летнего сына. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.
Тела нашли во вторник утром в квартире многоэтажки на Красноуральской улице. Предположительно, причиной смерти могло стать отравление угарным газом, так как в квартира была оборудована газовой колонкой.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, назначены соответствующие судебные экспертизы.
