Могли обмануть аферисты: пропавшая в Ачинске девочка сама сняла видео с кладбища

На кадрах Даша извиняется перед «Вагнерами» и неким дядей Юрой по прозвищу Комар.

Оказалось, что на месте съемок, кроме школьницы, никого не было — следователи осмотрели кладбище и обнаружили только ее следы. Оперативники также нашли таксиста, который отвез Дашу к кладбищу. Он рассказал, что в машине девочка ехала в одиночестве, но при этом активно пользовалась телефоном и наушниками.

Девочка пропала накануне, когда отправилась к подруге. Через пару часов на телефон ее отца прислали тот самый видеоролик с дочерью, где та говорит, что нужно внести за нее выкуп в 500 тыс. рублей. Тогда школьницу должны освободить.

По факту случившегося завели уголовное дело. Дашу разыскивают около 150 правоохранителей.

Стало известно, что аналогичный инцидент случился в Томске несколько месяцев назад. Там мошенники выманили из дома школьницу, которая также заявила о своем похищении, хотя на самом деле отсиживалась в подъездах. В том случае злоумышленники тоже упоминали дядю Юру — это может указывать, что действуют все те же аферисты.