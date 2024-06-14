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За неделю ВС РФ нанесли по ВСУ 19 групповых ударов в ответ на атаку регионов РФ

С 8 по 14 июня киевский режим активно атаковал российские территории, в результате чего Вооруженные силы РФ нанесли 19 групповых ответных ударов высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Российские военнослужащие в ходе выполнения боевой задачи использовали в том числе беспилотники. Удары наносились по объектам энергетики, которые обеспечивали энергией военно-промышленные предприятия страны.

За вышеуказанный период ВСУ остались без складов, где хранили крылатые ракеты Storm Shadow, боеприпасы, взрывчатку и безэкипадные катера. Бойцы ВС РФ поразили пункты формирования иностранных наемников на территории противника.

Ранее сообщалось, что над Белгородской областью сбили украинский дрон. Террористическую атаку зафиксировали около 10:50 14 июня.