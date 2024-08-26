МО: средства ПВО сбили 4 украинских ракеты «Точка-У» над Курской областью

сегодня в 22:54

Дежурная система противовоздушной обороны (ПВО) обнаружила и ликвидировала четыре ракеты тактического ракетного комплекса (ТРК) «Точка-У» украинских сил в небе над Курской областью, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Инцидент произошел в понедельник около 21:45 по Москве.

Попытка Киева совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ пресечена.

Ранее пресс-служба оборонного ведомства сообщала, что российские морпехи пленили группу бойцов ВСУ в Курской области. Они поблагодарили военнослужащих ВС РФ за то, что те «радушно встретили их на русской земле».