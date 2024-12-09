сегодня в 14:11

МО: почти 40 тыс бойцов ВСУ уничтожены в Курской области с момента вторжения

С момента нападения украинских сил на территорию Курской области ВСУ потеряли более 39460 военнослужащих. Операция по уничтожению формирований ВСУ в российском регионе продолжается, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

За прошедшие сутки в результате боевых действий противник потерял свыше 200 человек живой силы, 2 танка, 8 боевых бронемашин, 2 автомобиля и 3 миномета.

Всего с начала вторжения в курском приграничье ВСУ потеряли 234 танка, 171 БМП, 123 БТР, 1241 боевую бронемашину, 1,1 тыс. автомобилей, 308 арторудий, 40 пусковых установок РСЗО, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов и 7 транспортно-заряжающих машин.

Кроме того, что с начала августа ВСУ потеряли в боях 72 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, 4 РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, 1 установку разминирования УР-77, а также 6 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.

Ранее стало известно, что украинская армия вновь попыталась атаковать полигон Капустин Яр в Астраханской области. На подлете к полигону ликвидировали 3 беспилотника ВСУ, запущенных из Днепропетровской области.